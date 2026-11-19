La chaîne du groupe Whitbread entend poursuivre le développement de son réseau en Irlande du Nord, où elle comptera désormais sept établissements.

Premier Inn ouvrira les portes de son premier hôtel à l'aéroport international de Belfast le 9 décembre. L'investissement de 6 millions de livres sterling a été réalisé par sa maison mère, Whitbread.

Situé à quelques minutes à pied du terminal de l'aéroport (6,6 millions de passagers en 2025 selon l'Autorité britannique de l'aviation civile), ce nouvel établissement de 81 chambres devrait recevoir 33 000 clients par an une fois son activité stabilisée, selon les projections du groupe.

Cette ouverture s'inscrit dans le programme d'expansion ciblé de Whitbread au Royaume-Uni. Le groupe indique poursuivre ses recherches de nouveaux emplacements pour développer son enseigne en Irlande du Nord. Avec ce nouvel hôtel, Premier Inn comptera sept établissements sur le marché nord-irlandais. Whitbread cible notamment de nouvelles implantations dans le centre-ville de Belfast, à Enniskillen et à Newry. Peu après midi, le titre cède 0,97%, à 2 865 pence.