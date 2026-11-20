(Zonebourse.com) - New Alpha Asset Management a lévé 54 millions d'euros pour son premier fonds de private equity conçu pour les clients de CIC Banque Privée. Avec plus de 150 souscripteurs, cette levée démontre la capacité de New Alpha Asset Management, société du groupe La Française (pôle de gestion d'actifs de Crédit Mutuel Alliance Fédérale), à concevoir et à gérer des solutions de private equity adaptées à la clientèle des banques privées.

Un produit sur mesure, dédié au réseau CIC Banque Privée

Pour offrir à ses clients professionnels et avertis un accès clé en main à cette classe d'actifs, CIC Banque Privée a conçu avec New Alpha Asset Management un fonds de fonds de private equity, distribué exclusivement au sein de son réseau. Leur lien privilégié, tous deux membres du groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale, a permis de répondre aux attentes des clients et clôturer avec succès cette offre sur mesure avec un engagement global de 54 millions d'euros, dépassant l'objectif initial.

Un accès au private equity international

Le fonds investit auprès de gérants internationaux reconnus selon une approche diversifiée par zone géographique, maturité des entreprises, secteur, style de gestion et millésime. Il cible principalement des entreprises américaines et européennes de taille intermédiaire (Mid-Caps), en combinant des fonds de buyout, de co-investissement et secondaires. Pour les investisseurs éligibles comme pour leur banquier privé, une attention particulière a été portée au ticket d'entrée minimum, à la visibilité des appels de fonds et au niveau des frais.

Un modèle de développement appelé à s'étendre

Cette opération pose les bases d'une collaboration durable entre New Alpha Asset Management et CIC Banque Privée. Le modèle développé conjointement, associant expertise d'investissement, conception sur mesure et force de distribution, peut également répondre aux besoins d'autres banques privées, réseaux de distribution, assureurs, sociétés de gestion et family offices, en France comme en Europe.

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