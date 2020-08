Premier closing pour le fonds global d'infrastructures d'Allianz Capital Partners

(AOF) - Allianz Global Investors annonce le premier closing du fonds Allianz Global Diversified Infrastructure Equity Fund (AGDIEF). Le fonds, lancé au début de l'année et géré par Allianz Capital Partners (ACP), a attiré des engagements de plus de 600 millions d'euros de la part de clients institutionnels. L'AGDIEF investira dans des gestionnaires de fonds d'infrastructures de premier plan et poursuivra des co-investissements à l'échelle mondiale aux côtés de ces gestionnaires.

La taille cible du fonds est de 900 millions d'euros et Allianz investira également dans les investissements sous-jacents. Ce fonds fait suite au closing réussi de l'Allianz European Infrastructure Fund (AEIF), levé l'année dernière.

L'AGDIEF investira en primaire et secondaire ainsi qu'en co-investissements dans le monde entier afin de constituer un portefeuille diversifié d'actifs d'infrastructure core, core+ et value add.

Les secteurs cibles comprennent l'énergie, les transports, les communications, les infrastructures environnementales et sociales.

Alors que l'AEIF se concentre sur les investissements directs dans des actifs d'infrastructure core dans la zone euro, l'AGDIEF vise à offrir des rendements ajustés au risque attrayants grâce à un portefeuille mondial d'infrastructures hautement diversifié.

Comme c'est le cas pour l'AEIF, l'AGDIEF poursuivra une approche de co-investissement avec Allianz, puisqu'Allianz contribuera au moins au même montant que les investisseurs tiers dans les investissements cibles, assurant ainsi un solide alignement des intérêts.