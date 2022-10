Premier closing à plus de 100 millions d'euros pour Shift4Good

(AOF) - Fonds de capital-risque indépendant à impact dédié aux start-ups de la mobilité durable, Shift4Good a annoncé hier le premier closing de Shift4Good Fund 1 avec des partenaires institutionnels et des entreprises du secteur de la mobilité basés en Europe et en Asie, parmi lesquels Renault Group, le Fonds Européen d'Investissement (FEI) dans le cadre du nouveau programme d’investissement européen InvestEU. Ce closing a bénéficié aussi du soutien de family offices, de nombreux entrepreneurs ainsi que de divers acteurs de la mobilité (grands concessionnaires ou équipementiers).

Co-fondée par Matthieu de Chanville, ex-responsable d'Alliance Ventures, fonds de capital-risque de l'Alliance Renault-Nissan-Mitsubishi, Sébastien Guillaud, Yann Marteil et Thierry de Panafieu, quatre investisseurs français experts du capital-risque et de la mobilité, Shift4Good est une société de gestion française indépendante, agréée par l'AMF, présente à Paris et à Singapour.

Classé "Article 9", le fonds se focalise sur la mobilité durable et l'économie circulaire, avec un objectif de levée de 300 millions d'euros. Les deux premiers investissements seront annoncés dès le mois d'octobre.

Shift4Good va investir dans une trentaine de start-ups dans les cinq prochaines années en Séries A et B, aux deux-tiers dans l'Union Européenne et pour un tiers dans le reste du monde, particulièrement en Asie du Sud-Est.

Ces investissements visent à accélérer leur développement, leur permettre de devenir des champions internationaux et contribuer ainsi, par leurs innovations, à réduire l'empreinte carbone du secteur de la mobilité qui est le plus émetteur de CO2 au monde.

Luca de Meo, CEO de Renault Group indique : " La création de la Software République avait déjà démontré notre volonté de travailler en écosystème ouvert et en collaboration avec des start-ups qui innovent pour créer la mobilité de demain. L'engagement de Renault Group dans Shift4Good vient renforcer cette dynamique. Nos expertises conjuguées en matière de mobilité décarbonée et d'économie circulaire nous permettront d'accompagner des projets à fort potentiel, en particulier en France. Aux côtés d'acteurs renommés tels que BpiFrance et FEI, nous viendrons accélérer les innovations au service de la transition énergétique "

