PREDILIFE : Résultats semestriels 2026

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 10 NOVEMBRE 2026

Résultats semestriels 2026

Villejuif, France, le 10 novembre 2026 à 18H30 CET – PREDILIFE (Euronext Growth : ALPRE FR0010169920) (la « Société »), spécialiste des solutions innovantes de prédiction de risque de pathologies pour une médecine personnalisée, annonce ses résultats semestriels 2026 arrêtés par le conseil d'administration du 10 novembre 2026 et n'ayant pas fait l'objet d'une procédure d'audit par les commissaires aux comptes.

Information financière sélectionnée au 30 juin 2026

En Euros 30/06/2026 30/06/2025 Chiffre d'affaires 576 547 392 773 Résultat d'exploitation (936 244) (1 582 652) Résultat financier (530 513) (461 028) Impôt sur les sociétés 130 000 155 777 Résultat Net (1 337 198) (1 887 716) Trésorerie et équivalents 254 009 229 949

Au cours du premier semestre 2026, Predilife a enregistré un chiffre d'affaires de 576 547 euros, contre 392 773 euros pour la même période de 2025. La perte nette a été réduite suite au recentrage de l'activité sur MammoRisk.

La trésorerie à date incluant les créances certaines sur le Trésor Public est d'environ 100k€ ce qui laisse un horizon de trésorerie jusqu'à février 2027.

La société fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire dont la période d'observation a été renouvelée pour une durée de 6 mois par le Tribunal de Commerce de Créteil lors de l'audience du 4 novembre 2026.

La demande d'agrément FDA de DenSeeRisk est en cours d'analyse. La Société a reçu un premier retour demandant des précisions techniques ou des corrections notamment en matière de cybersécurité. Un dépôt du dossier intégrant ces modifications sera réalisé sous environ 2 mois.

Mise à disposition du rapport financier semestriel 2026

Le rapport financier semestriel au 30 juin 2026 est mis à disposition du public ce jour et est disponible sur le site de Predilife, https://www.predilife.com , dans la rubrique Investisseurs/ rapports financiers.

Avertissement

Ce communiqué comporte des éléments non factuels, notamment et de façon non exclusive, certaines affirmations concernant des résultats à venir et d'autres événements futurs. Ces affirmations sont fondées sur la vision actuelle et les hypothèses de la direction de Predilife. Elles incorporent des risques et des incertitudes connues et inconnues qui pourraient se traduire par des différences significatives au titre des résultats, de la rentabilité et des événements prévus. En outre, Predilife, ses actionnaires et ses affiliés, administrateurs, dirigeants, conseils et salariés respectifs n'ont pas vérifié l'exactitude des informations, et ne font aucune déclaration ou garantie sur, les informations statistiques ou les informations prévisionnelles contenues dans le présent communiqué qui proviennent ou sont dérivées de sources tierces ou de publications de l'industrie. Ces données statistiques et informations prévisionnelles ne sont utilisées dans ce communiqué qu'à des fins d'information.

À propos de Predilife

PREDILIFE est une société pionnière dans la conception et le développement de tests de prédiction destinés à prévenir les principales maladies. Elle utilise des méthodes d'intelligence artificielle appliquées à des données médicales cliniques et génétiques dans un cadre juridique sécurisé. La prédiction de ces risques individuels permet de proposer un protocole de suivi personnalisé et une identification plus précoce des pathologies.

Pour en savoir plus : https://www.predilife.com

Contacts

Relations Investisseurs PREDILIFE

Stéphane Ragusa

Président Directeur Général

investisseurs@predilife.com