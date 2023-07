Predilife réalise une levée de fonds de 1,865 million d’euros

(AOF) - Predilife, spécialiste des solutions innovantes de prédiction de risque de pathologies pour une médecine personnalisée, annonce le succès de son offre au public d’obligations convertibles ou échangeables en actions nouvelles ou existantes (les « OCEANE »), à échéance 2028, ouverte le 1er juin 2023. L’offre, ouverte au public pour un montant de 1,995 million d’euros, a été souscrite pour un montant de 1,865 million d’euros soit à hauteur de 93%.

Le produit de l'offre sera principalement affecté au financement des investissements marketing et commerciaux permettant ainsi d'intensifier le déploiement des bilans de prévention auprès des entreprises de toutes tailles et de tous secteurs.

Le produit net de l'émission, égal à environ 1,6 million d'euros (après déduction des frais inhérents à l'offre), est destiné à financer les activités de la société a minima jusqu'en janvier 2025.

L'inscription en compte des OCEANE aura lieu le 28 juillet 2023.

