Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Predilife : partenariat avec France Surgery Cercle Finance • 28/05/2021 à 08:17









(CercleFinance.com) - Predilife, spécialiste de solutions innovantes de prédiction de risque de pathologies pour une médecine personnalisée, annonce un partenariat avec France Surgery, référence des plateformes en ligne en France des voyages médicaux. S'appuyant sur 120 établissements de santé européens, France Surgery est une plateforme de coordination de prestations santé 100% digitale, mettant en relation patientèle et profession médicale pour assurer un meilleur suivi du patient et fluidifier son parcours. Les bilans de santé proposés par France Surgery pourront désormais bénéficier des solutions innovantes développées par Predilife en termes de médecine prédictive. Ce rapprochement permet ainsi aux salariés de bénéficier d'un programme de suivi personnalisé.

Valeurs associées PREDILIFE Euronext Paris +3.05%