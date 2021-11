Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Predilife : MammoRisk remboursé chez Allianz France information fournie par Cercle Finance • 26/11/2021 à 13:57









(CercleFinance.com) - Predilife, spécialiste des solutions dans le domaine de la médecine prédictive, annonce que son dispositif MammoRisk est intégralement remboursé pour les salariées d'Allianz France, dans le cadre d'un pilote. Depuis 2019, le test MammoRisk est reconnu sur le plan académique et utilisé dans plusieurs centres européens (Italie, Belgique, Suisse, Allemagne et Royaume Uni) de référence de prévention du cancer du sein. 'Après la reconnaissance de notre test au niveau européen dans le cadre de l'étude MyPeBS, nous allons pouvoir déployer cette solution grâce à cet acteur majeur du monde de l'assurance', conclut Stéphane Ragusa, PDG fondateur de Predilife.

Valeurs associées PREDILIFE Euronext Paris +3.73%