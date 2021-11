Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Predilife : lancement d'une augmentation de capital information fournie par Cercle Finance • 29/11/2021 à 09:52









(CercleFinance.com) - Predilife annonce le lancement d'une augmentation de capital avec suppression du DPS par voie d'offre au public et avec un délai de priorité, à titre irréductible uniquement, au profit des actionnaires existants, d'un montant maximum de 1,5 million d'euros. Ce montant pourra être porté à un montant d'environ 1,725 million en cas d'exercice de la clause d'extension, et à 1.983.750 euros en cas d'exercice de l'option de surallocation. Le produit est destiné au financement du développement commercial de la société. Le prix de souscription est fixé à 6,70 euros par action nouvelle. Les actions non souscrites dans le cadre du délai de priorité -soit du 30 novembre au 7 décembre-, feront l'objet d'une offre au public en France, ouverte du 30 novembre au 20 décembre inclus.

Valeurs associées PREDILIFE Euronext Paris -5.80%