Predilife intègre la plateforme Santé et Prévention du BTP d'Impulse Partners

(AOF) - L'offre de santé Predilife a été retenue pour intégrer la plateforme Santé et Prévention du BTP d'Impulse Partners. Cette plateforme a pour but de mettre en avant les solutions de santé innovantes, de sécurité et de prévention des risques au travail, sur et hors des chantiers, pour tous les acteurs de la construction et des travaux publics. Le spécialiste des méthodes d'intelligence artificielle permettant de prédire les risques de pathologies pour une médecine personnalisée est l'un des trois lauréats de la 16ème édition du comité de sélection de la plateforme.

Predilife s'ouvre ainsi au marché du BTP qui regroupe près de 490 000 entreprises et emploie plus de 1 500 000 salariés en France.

Perte de vitesse de la recherche européenne

La recherche européenne perd du terrain face à la recherche américaine et chinoise. En vingt ans, la part de l'Europe a chuté de 41 % à 31 % dans la R&D mondiale. La part de la Chine a, elle, bondi de 1 % à 8 %. Quant aux Etats-Unis, qui ont supplanté l'Europe, en 2001 ils ne consacraient que 2 milliards d'euros par an de plus que l'Europe à la R&D, alors que désormais cet écart atteint 25 milliards ! Certains experts accusent les autorités européennes de ne pas avoir déployé des politiques efficaces. Il aurait ainsi fallu mieux cibler le financement de la recherche pharmaceutique via le programme " Horizon 2020 ". La France n'arrive qu'en dix-huitième position dans le financement européen en dépit de la qualité de sa recherche. A contrario les Etats-Unis concentrent les financements sur Boston et quelques centres d'excellence.