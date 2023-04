Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Predilife: contrat avec Colas pour un bilan prédictif information fournie par Cercle Finance • 12/04/2023 à 13:57









(CercleFinance.com) - Predilife fait part d'un contrat avec Colas Rail, par lequel ce constructeur d'infrastructures ferroviaires et filiale du conglomérat Bouygues, propose désormais le bilan prédictif du cancer du sein de Predilife à ses collaboratrices de 40 à 49 ans.



Colas Rail, qui emploie 6000 personnes, a ainsi proposé cette solution à ses salariées à l'occasion de la journée internationale des droits de la femme. Cette initiative s'inscrit dans la continuité de deux autres projets avec le groupe Bouygues, dont TF1.





