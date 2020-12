Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Predilife : augmentation de capital largement sursouscrite Cercle Finance • 22/12/2020 à 13:20









(CercleFinance.com) - Predilife annonce le succès de l'augmentation de capital qui s'est déroulée du 19 novembre au 18 décembre, pour un produit brut de 2.011.695 euros à travers l'émission de 287.385 actions nouvelles, au prix unitaire de sept euros. La société développant des solutions de prédiction de risque pathologique souligne que la demande s'est élevée à 353.853 actions, soit un taux de souscription de 141% par rapport à l'offre initiale, le conduisant à utiliser l'intégralité de l'option de surallocation. 'Le succès de cette augmentation de capital nous dote de moyens financiers accrus afin d'accélérer le déploiement commercial de la solution Mammorisk en Europe', commente Stéphane Ragusa, PDG de Predilife.

Valeurs associées PREDILIFE Euronext Paris +1.12%