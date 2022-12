Predilife annonce une levée de fonds de 2,4 millions d’euros

(AOF) - Predilife, spécialiste des solutions innovantes de prédiction de risque de pathologies pour une médecine personnalisée, annonce aujourd’hui avoir réussi à lever 2,4 millions d’euros dans le cadre d’une offre au public d’ « obligations remboursables en numéraire et/ou en actions nouvelles ou existantes », les « Ornane », ouverte le 3 novembre 2022. Cette offre, ouverte au public pour un montant de 3 millions d’euros, a été souscrite pour un montant de 2,405 millions d’euros soit à hauteur de 80%.

Le produit net de l'émission, égal à environ 2,2 millions d'euros (après déduction des frais inhérents à l'Offre), est destiné à financer les activités de la société a minima jusqu'au premier trimestre 2024.

" Les fonds levés contribueront à la poursuite du déploiement de nos offres de prévention auprès de salariés d'entreprises ", commente Stéphane Ragusa, Président-Directeur général de la Société. " L'année écoulée a été riche en développement : elle nous a permis de conclure des partenariats prestigieux et stratégiques avec des clients de renom (Groupe TFI, Lactalis, Roederer, Marionnaud, Diot-Siaci...) ".

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur "pharmacie"

Perte de vitesse de la recherche européenne

La recherche européenne perd du terrain face à la recherche américaine et chinoise. En vingt ans, la part de l'Europe a chuté de 41 % à 31 % dans la R&D mondiale. La part de la Chine a, elle, bondi de 1 % à 8 %. Quant aux Etats-Unis, qui ont supplanté l'Europe, en 2001 ils ne consacraient que 2 milliards d'euros par an de plus que l'Europe à la R&D, alors que désormais cet écart atteint 25 milliards ! Certains experts accusent les autorités européennes de ne pas avoir déployé des politiques efficaces. Il aurait ainsi fallu mieux cibler le financement de la recherche pharmaceutique via le programme " Horizon 2020 ". La France n'arrive qu'en dix-huitième position dans le financement européen en dépit de la qualité de sa recherche. A contrario les Etats-Unis concentrent les financements sur Boston et quelques centres d'excellence.