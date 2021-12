Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Predilife: 1,12 million levé par augmentation de capital information fournie par Cercle Finance • 23/12/2021 à 13:55









(CercleFinance.com) - Predilife annonce le succès de l'augmentation de capital, qui s'est déroulée du 30 novembre au 20 décembre inclus, avec un produit brut de 1.126.725,60 euros et l'émission de 168.168 actions nouvelles au prix unitaire de 6,70 euros.



Le montant net de l'offre, soit 1.076.725 euros, va permettre à la société d'accélérer le déploiement commercial de ses bilans de prédiction destinés aux entreprises. Au résultat de l'offre, son horizon de trésorerie est de 24 mois.



A la connaissance de la société, à l'issue de l'opération, le capital social de Predilife sera constitué de 3.660.305 actions. Le règlement-livraison est prévu le 24 décembre, date de début des négociations des actions nouvelles sur Euronext Growth Paris.





