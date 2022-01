Précision : Technip Energies soutenu par la montée au capital d'Hal Investments information fournie par AOF • 12/01/2022 à 09:34



(AOF) - Dans notre dépêche d'hier intitulée "Technip Energies soutenu par la montée au capital d'Hal Investments", nous évoquions la nouvelle répartition du capital du groupe après l'achat d'actions par Technip Energies, Bpifrance et HAL Investments. Après avoir interrogé Technip Energies, la répartition exacte est la suivante : HAL Investments : 11.79%; Bpifrance Participations SA : 8.91%; TechnipFMC plc : 7.15%. La dépêche est ajustée en conséquence avec le cours de clôture de mardi et la hausse de ce matin.



Ce matin, Technip Energies gagne 1,6% à 48,345 euros après avoir bondi de 5,95% hier malgré l'annonce de la cession par son ancienne maison mère, TechnipFMC, de neuf millions d'actions pour 118,4 millions d'euros. Les investisseurs sont rassurés à la fois par le prix de cession et par l'identité des acheteurs. Le bloc a été vendu à 13,15 euros, soit avec une remise de symbolique par rapport au cours de clôture du titre hier soir (13,2 euros), signe de son potentiel. De plus, l'ingénieriste français va acquérir 1,8 million de titres aux côtés de Bpifrance (3,6 millions de titres) et d'HAL Investments (3,6 millions de titres).



D'un point de vue purement financier, le rachat par Technip Energies de ses propres actions est mécaniquement positif pour les actionnaires. D'un point de vue stratégique, la montée au capital de Bpifrance, déjà actionnaire de 6,9% du capital, et d'HAL Investments, déjà propriétaire de 9,9% du capital, est rassurante. Les choix de ces deux investisseurs s'inscrivent en effet dans une optique de long terme.



Par ailleurs, HAL Investments est considéré comme un investisseur avisé. Récemment, le véhicule coté des anciens propriétaires de la mythique compagnie transatlantique Holland America Line, a empoché 5,5 milliards d'euros de cash dans le cadre du rachat de GrandVision par EssilorLuxottica.



HAL Investments, contrôlé par la famille Van der Vorm, la deuxième fortune des Pays-Bas, est en outre un spécialiste du secteur des services pétroliers. Il détient des participations dans des sociétés comme Vopak, Boskalis et SBM Offshore.



À la réalisation de la cession, la participation de TechnipFMC dans la société sera réduite à 7,15%, contre 49,9% au moment du "spin-off" (la scission) en février 2021.



En un peu plus de 11 mois, le groupe parapétrolier aura vendu environ 42,3% du capital de son ancienne filiale pour plus de 910 millions d'euros afin de se désendetter.



De son côté, HAL Investments (11,79% du capital) devient le premier actionnaire de Technip Energies devant Bpifrance (8,91%) et TechnipFMC.



Depuis son introduction en Bourse, Technip Energies, introduit au cours théorique de 9 euros le 16 février, n'est jamais tombé sous les 10 euros. Le consensus est depuis la scission favorable à un groupe très bien exposé au thème de la transition énergétique.



Technip Energies délaisse progressivement le pétrole et le gaz conventionnel pour se concentrer sur le gaz naturel liquéfié (GNL), le bioraffinage et l'hydrogène "vert" et "bleu".