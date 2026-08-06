PRÉCIEUX-L'or se maintient près de son plus haut niveau depuis sept semaines, les craintes liées à la hausse des taux s'atténuant

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* Mercredi, l'or au comptant a enregistré sa plus forte hausse quotidienne depuis février

* L'accord proposé sur le détroit d'Ormuz donnerait à l'Iran le contrôle du trafic entrant

* Le rapport sur l'emploi non agricole aux États-Unis sera publié vendredi

(Mise à jour pour la séance matinale de la zone EMEA) par Pablo Sinha

L'or a atteint jeudi son plus haut niveau depuis sept semaines, prolongeant sa hausse pour la quatrième séance consécutive, les espoirs liés à la réouverture du détroit d'Ormuz ayant apaisé les craintes grandissantes concernant l'inflation et le maintien des taux d'intérêt à des niveaux élevés pendant plus longtemps.

Le cours au comptant de l'or XAU= s'établissait en hausse de 0,6% à 4.271,33 dollars l'once à08h43 GMT, après avoir atteint plus tôt son plus haut niveau depuis le 18 juin. Mercredi, l'or avait enregistré sa plus forte hausse journalière depuis février, grimpant jusqu'à 4.267,24 dollars l'once.

Les contrats à terme sur l’or américain GCcv1 ont progressé de 0,6% à 4.330,20 dollars.

"L’or tente aujourd’hui de conserver ses gains récents dans un contexte d’optimisme croissant autour du détroit d’Ormuz. Les espoirs d’une avancée diplomatique permettant de rétablir les flux pétroliers apaisent les craintes inflationnistes et tempèrent les anticipations d’un resserrement agressif de la politique monétaire de la Fed", a déclaré Nikos Tzabouras, analyste de marché senior chez Tradu.com, filiale de Jefferies.

Un accord proposé entre l’Iran et Oman, visant à mettre fin à cinq mois de conflit entre l’Iran et les États-Unis, donnerait à Téhéran le contrôle des navires entrant dans le golfe via le détroit d’Ormuz, ont déclaré à Reuters une source iranienne de haut rang et deux responsables régionaux.

Les anticipations du marché concernant une hausse des taux américains en septembre ont reculé à 55% contre 67% deux jours plus tôt. FEDWATCH

Si l’or est généralement considéré comme une couverture contre l’inflation, il perd de son attrait en tant qu’actif non productif dans un contexte de taux d’intérêt élevés.

La présidente de la Banque fédérale de réserve de San Francisco, Mary Daly, a déclaré qu’elle était entièrement favorable à la décision prise la semaine dernière de maintenir les taux d’intérêt inchangés, tandis que la banque centrale recueille davantage de données sur la manière dont elle devrait réagir face à une inflation bien supérieure à son objectif de 2%.

Les investisseurs attendent le rapport sur l’emploi non agricole américain du mois de juillet, dont la publication est prévue vendredi. Le rapport national sur l’emploi ADP a montré que la croissance de l’emploi dans le secteur privé américain s’était ralentie en juillet.

"L’or reste exposé à de nouvelles pressions et à de nouveaux plus bas pour 2026. Alors que les pressions persistantes sur les prix maintiennent les opposants à une hausse des taux en activité et que les risques géopolitiques sont en équilibre précaire, tout revers diplomatique pourrait rapidement raviver ces dynamiques baissières", a ajouté Nikos Tzabouras.

Parmi les autres métaux, l’argent au comptant XAG= a reculé de 0,4% à 61,84 $.

La valeur du platine XPT= a progressé de 1,2% à 1.755,55 dollars, et celle du palladium XPD= a grimpé de 1% à 1.376,71 dollars, ces deux métaux étant en hausse pour la troisième séance consécutive.