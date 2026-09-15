PRÉCIEUX-L'or recule face à la perspective d'une hausse des taux américains

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* Lundi, le cours au comptant de l'or a atteint son plus bas niveau depuis le 7 août

* La décision de politique monétaire de la Fed américaine est attendue mercredi

* Les rendements des bons du Trésor américain à 10 ans atteignent leur plus haut niveau depuis près de deux décennies

* Le pétrole progresse de 2 % après l'attaque contre les infrastructures énergétiques saoudiennes

(Le point sur la séance matinale dans la zone EMEA)

par Pablo Sinha

Les cours de l’or ont reculé mardi, la remontée du brut ayant mis en évidence les risques d’inflation , renforçant ainsi les anticipations d’une hausse des taux de la Réserve fédérale et faisant grimper les rendements des bons du Trésor à l’approche de la réunion de politique monétaire de la banque centrale cette semaine.

L'or au comptant XAU= reculait de 0,7% à 4 266,49 dollars l'once, à 08h53 GMT, après avoir atteint lundi son plus bas niveau depuis le 7 août. Les contrats à terme sur l'or américain

GCcv1 ont chuté de 1% à 4 307,40 dollars.

“La pression sur l’or reflète une combinaison de plusieurs facteurs: la hausse des prix du pétrole, une hausse des taux américains mercredi déjà presque entièrement anticipée par les marchés, un dollar plus fort et, surtout, des rendements obligataires à long terme atteignant des niveaux plus élevés”, a déclaré Ole Hansen, responsable de la stratégie sur les matières premières chez Saxo Bank.

“Un retour au-dessus de 4 440 dollars serait, selon nous, nécessaire pour atténuer la pression baissière actuelle.”

La banque centrale américaine annoncera sa décision de politique monétaire mercredi à 18h00 GMT.

Selon l’outil CME FedWatch, les opérateurs tablent actuellement sur une probabilité de 92% d’une hausse de 25 points de base. FEDWATCH

Le dollar s'est apprécié, rendant l'or, dont le cours est libellé en dollars, plus cher pour les détenteurs d'autres devises, tandis que les rendements des bons du Trésor américain à 10 ans, référence du marché, ont atteint leur plus haut niveau depuis 2007. US/ USD/

Bien qu’il soit considéré comme une couverture contre l’inflation et les risques géopolitiques, l’or perd souvent de son attrait lorsque les taux d’intérêt augmentent, car cela accroît le coût d’opportunité lié à la détention de cemétal précieuxnon productif.

Les cours du pétrole ont progressé de près de 2%, les craintes de perturbations de l’approvisionnement persistant après que les attaques contre les infrastructures énergétiques saoudiennes ont mis hors service l’oléoduc est-ouest du royaume et jeté le doute sur les efforts visant à atténuer les risques liés au transport maritime dans le Golfe. O/R

Les Houthis yéménites, proches de l’Iran, ont lancé une nouvelle vague d’attaques contre l’Arabie saoudite et se retranchent sur la côte ouest du Yémen, le long de la mer Rouge, ont déclaré des responsables yéménites.

Le cours au comptant de l'argent XAG= a reculé de 0,7% à 62,80 dollars, celui du platine XPT= a perdu 1% à 1 742,74 dollars et celui du palladium XPD= a baissé de 1,1% à 1 282,79 dollars.