PRÉCIEUX-L'or recule alors que tous les regards sont tournés vers les chiffres de l'inflation aux États-Unis

L'or a reculé mardi, les anticipations de nouvelles hausses des taux d'intérêt pesant sur les cours, tandis que l'attention du marché s'est tournée vers les prochaines données sur l'inflation aux États-Unis, susceptibles d'influencer les perspectives de politique monétaire de la Réserve fédérale.

L'or au comptant XAU= était en baisse de 0,2% à 3 624,77 dollars l'once à 10h46 GMT , après avoir progressé de près de 3% lors de la séance précédente. Vendredi, les cours avaient atteint leur plus bas niveau depuis plus d'un an .

Les contrats à terme sur l’or aux États-Unis GCcv1 ont reculé de 0,8% à 3 623,60 dollars.

Le dollar américain s’est négocié à son plus haut niveau depuis près de deux ans . Un dollar américain plus fort rend les métaux libellés en dollars plus chers pour les détenteurs d’autres devises. USD/

Spot Gold vs US Dollar

Le contexte de hausse des taux et des rendements reste défavorable à l’or, et un nouveau chiffre d’inflation élevé renforcerait la trajectoire de resserrement de la Fed et pourrait pousser l’or vers de nouveaux plus bas, sous la barre des 3 500 dollars l’once, a déclaré Nikos Tzabouras, analyste indépendant des marchés financiers.

"Le sentiment autour de l’IA reste instable et une nouvelle chute pourrait raviver le besoin de liquidités et déclencher de nouvelles liquidations d’or", a-t-il ajouté.

L’indice américain des dépenses de consommation personnelles (PCE) USPCEY=ECI , l’indicateur d’inflation privilégié par la Fed, sera publié mercredi. Il s’agit de la dernière donnée clé sur l’inflation avant la dernière réunion de la Fed de 2026.

Si l’or est souvent considéré comme une couverture contre l’inflation, la hausse des taux réduit son attrait en augmentant le coût d’opportunité lié à la détention de cet actif non productif.

Selon l’outil FedWatch de CME, les traders tablent sur une probabilité de 96% que la Fed relève ses taux de 25 points de base en décembre, tandis que la probabilité d’une hausse plus importante, de 50 points de base, s’établit à 4%.

Le président de la Fed de New York, John Williams, a déclaré lundi que la persistance d’une inflation élevée continue d’orienter la banque centrale américaine vers une politique monétaire plus restrictive, tout en soulignant que le rythme des futures hausses de taux d’intérêt dépendra des données économiques à venir.

Dans le même temps, les actions ont rebondi, le secteur de l’IA, qui avait été malmené, s’étant redressé après le retour de Jensen Huang à la tête de Nvidia . MKTS/GLOB

Parmi les autres métaux, l'argent au comptant XAG= a reculé de 2,5% à 41,97 dollars l'once , le platine XPT= a baissé de près de 3% à 1 285,72 dollars et le palladium XPD= a chuté de 2% à 875,07 dollars.