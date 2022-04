Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Precia: nouveau président du directoire et acquisition information fournie par Cercle Finance • 08/04/2022 à 13:20









(CercleFinance.com) - En marge de ses résultats annuels, Precia Molen a fait part de la nomination de Frédéric Mey en qualité de président du directoire à compter du 2 mai. Il succédera alors à René Colombel, qui a accepté de l'accompagner avant de prendre sa retraite le 1er octobre.



Frédéric Mey a effectué sa carrière dans des groupes industriels à forte dimension internationale. Il a pris la tête en 2017 du groupe Titanobel spécialisé dans la production, la distribution et la mise en oeuvre d'explosifs à usage civil.



Par ailleurs, Precia annonce avoir signé l'acquisition du fonds de commerce de Scaletec, société de Nouvelle-Zélande spécialisée dans la vente et le service d'instruments de pesage industriel représentant un chiffre d'affaires d'environ 700.000 euros.





