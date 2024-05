Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Precia Molen: stabilité du CA au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 29/05/2024 à 10:14









(CercleFinance.com) - Precia Molen indique avoir réalisé un chiffre d'affaires stable à 39,9 millions d'euros au premier trimestre 2024, un recul de 1,5% en organique et un effet de change négatif de 0,1% ayant été compensés par un effet périmètre positif de 1,6%.



Le fournisseur d'équipement de pesage a enregistré en France un recul de 2,4% de son chiffre d'affaires (-4,6% à périmètre constant), mais les activités à l'international sont globalement ressorties en progression.



Ainsi, si ce début d'année 'confirme un ralentissement de prise de commande d'équipement en France comparé aux objectifs', Precia Molen estime qu'une croissance limitée du chiffre d'affaires 2024 devrait se confirmer à l'échelle du groupe.





Valeurs associées PRECIA Euronext Paris -0.64%