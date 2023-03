Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Precia Molen: nouvelle acquisition en Nouvelle-Zélande information fournie par Cercle Finance • 28/03/2023 à 08:00









(CercleFinance.com) - Precia Molen annonce avoir signé l'acquisition de 90% des actions de Tess Assured, le plus important spécialiste indépendant du contrôle de ponts-bascules, trémies et chargeurs grande capacité en Nouvelle-Zélande.



'Reconnu comme le leader de la certification', Tess Assured a réalisé un chiffre d'affaires de l'ordre de 350.000 euros en 2022. Son fondateur Nigel Dacre continuera à assurer la fonction de directeur général et conserve 10% du capital.



'Un an après avoir réalisé l'acquisition de Scaletec, Precia Molen souhaite renforcer sa position en Nouvelle-Zélande, marché extrêmement porteur pour asseoir sa présence dans la zone Asie-Pacifique', affirme Frédéric Mey, son président du directoire.





