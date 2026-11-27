Publication du chiffre d’affaires T3 2026
Après un premier semestre en recul de -6,6% à 78,7 M€, Precia publie un CA T3 de 38,1 M€, en baisse de -8,3% et nettement en dessous de nos attentes. À périmètre et taux de change constants, le repli atteint -8,6%, l'effet de change (-0,2%) et l'effet périmètre (+0,5%) étant cette fois marginaux. Les ventes 9M ressortent à 116,8 M€, soit -7,2% en publié et -5,6% pcc. La direction ne communique pas de guidance chiffrée mais indique que les carnets de commandes restent supérieurs à ceux de l'an dernier.
Recommandation
Nous réitérons notre recommandation à Achat et revoyons notre objectif de cours à 29,00 € (vs 32,00 € précédemment) à la suite de la révision de nos estimations.
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