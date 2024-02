Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Precia Molen: hausse de plus de 7% du CA annuel information fournie par Cercle Finance • 27/02/2024 à 13:12









(CercleFinance.com) - Le fournisseur d'instruments de mesure Precia Molen affiche un chiffre d'affaires de 170,2 millions d'euros au titre de l'année 2023, en hausse de 7,4% (+9,1% à périmètre et taux de change constants) par rapport à 2022.



La croissance provient de la bonne performance de la France, son marché historique (+7,5%), le reste de l'Europe affichant une progression de 5,7% et les autres zones, une hausse de 9,6% grâce à ses filiales en Inde et en Afrique de l'Ouest.



Precia Molen prévoit un chiffre d'affaires 2024 en croissance modérée, et estime que les actions d'excellence opérationnelle initiées en 2023, qui continueront à se déployer, impacteront positivement le résultat opérationnel.





Valeurs associées PRECIA Euronext Paris +3.21%