Precia : division par dix des actions le 9 juillet Cercle Finance • 29/06/2021 à 09:37









(CercleFinance.com) - Precia annonce que le président de son directoire a fixé au 9 juillet la prise d'effet de la division par dix de la valeur nominale des actions de la société. A cette date, le nombre des actions composant le capital social sera ainsi multiplié par 10. Chaque actionnaire recevra 10 actions nouvelles pour une ancienne, sans avoir à accomplir aucune formalité. Cette opération n'entraine aucun frais à la charge des actionnaires. Le code ISIN des actions nouvelles sera FR0014004EC4. Les actions nouvelles jouiront des mêmes droits que les anciennes. Les actions nouvelles émises en représentation d'actions anciennes inscrites au nominatif depuis quatre ans au moins conserveront leurs droits de vote double.

Valeurs associées PRECIA Euronext Paris +3.45%