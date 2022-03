Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Precia: croissance de 11% du CA annuel information fournie par Cercle Finance • 16/03/2022 à 11:15









(CercleFinance.com) - Precia Molen affiche un chiffre d'affaires de 150,7 millions d'euros pour l'année 2021, en hausse de 10,9%. A périmètre et taux de change constants, la croissance se monte à +9,4%, croissance organique 'clairement marquée par la reprise économique au niveau mondial'.



Le carnet de commandes à fin 2021 s'inscrit en progression de 33,2% sur un an (dont 5,9% généré par Creative IT), 'augurant d'une bonne année 2022 malgré le contexte économique et géopolitique', selon le fournisseur d'instruments de pesage.



Par ailleurs, Precia Molen annonce avoir signé récemment un protocole pour l'acquisition de 80% de CAPI Sénégal (environ 800.000 euros de chiffre d'affaires), marquant sa quatrième implantation en Afrique après le Maroc, la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso.





