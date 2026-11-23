PREATONI GROUP : PREATONI Group, groupe international spécialisé dans la détention et l'exploitation de resorts touristiques et le développement immobilier, annonce le chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2026 d'AS Pro Kapital Grupp (non audités)

Paris, le 23 novembre 2026

P REATONI Group (Euronext Paris - ISIN : FR001400WXE7 - code mnémonique : MLPRG) , groupe international spécialisé dans la détention et l'exploitation d 'actifs hôteliers et dans le développement immobilier résidentiel, publie le chiffre d'affaires non audités du 3 ème trimestre d'AS Pro Kapital Grupp [1] , une société dans laquelle PREATONI Group détient une participation de 49,62% du capital.

PREATONI Group rappelle qu'elle exerce une activité de Hôtellerie/Tourisme en Egypte et en Italie et une activité de promotion immobilière dans les pays baltes (Estonie, Lettonie et Lituanie), à travers AS Pro Kapital Grupp (ci-après ‘Pro Kapital'). Cette activité consiste en la construction, la rénovation et le développement d'immeubles d'habitation et la création de quartiers résidentiels et commerciaux.

Activité et principaux faits marquants du 3 ème trimestre 2026

Le groupe présente ci-dessous les étapes d'avancement de ses différents programmes.

Tallin (Estonie)

Pro Kapital a maintenu une bonne dynamique sur l'ensemble de ses projets résidentiels à Tallinn au cours des neuf premiers mois d'exercice.

À Kristiine City, le projet Kindrali-Uus a enregistré des avancées significatives tant sur le plan commercial qu'en matière de construction.

La commercialisation du White Building (91 logements) atteint près de 94 %.

La construction de Black Building (91 logements), situé à proximité du White Building, est quasiment achevée et la commercialisation du projet est proche de 56 %.

La commercialisation et les travaux de construction des deux premiers immeubles (144 logements) du programme Musketäri Majad se poursuivent alors que les fondations du troisième sont en cours. Le dernier immeuble du programme n'est pas encore lancé.

En parallèle, Pro Kapital poursuit les préparatifs de son programme Dunte pour lequel un permis de construire a déjà été obtenu.

Enfin, les permis de construire des programmes NÜÜD Houses ont été délivrés. Ces programmes devraient représenter une surface brute construite totale d'environ 43 000 m² (en surface et en sous-sol), soit environ 360 lots (95 % à usage résidentiel).

Riga (Lettonie)

À Riga, Pro Kapital a poursuivi les travaux d'élévation de son programme Blue Marine , situé dans la baie de Kl?versala. La commercialisation et les actions marketing se sont poursuivies en parallèle.

Vilnius (Lituanie)

Pro Kapital a achevé et inauguré City Villas , son programme résidentiel haut de gamme, situé dans la vieille ville de Vilnius. Cet ensemble immobilier comprend quatre villas résidentielles de quatre étages ainsi que l'immeuble commercial Attico Boutique.

Pro Kapital a également poursuivi le développement de son nouveau programme immobilier haut de gamme, Borgo , situé dans la vieille ville de Vilnius. Les travaux de construction ont débuté au cours du 3 ème trimestre, marquant une étape importante dans l'avancement du projet.Haut du formulaire

Eléments financiers

Pro Kapital a fait preuve de résilience sur les neuf premiers mois de 2026, en maintenant une marge brute stable de 35 % tout en allongeant la maturité de sa dette financière.

Chiffre d'affaires

Le chiffre d'affaires [2] du troisième trimestre est stable à 5,6 millions d'euros, contre 5,7 millions d'euros en 2025. Au terme des neuf premiers mois d'exercice, le chiffre d'affaires 2 de Pro Kapital est de 31,7 millions € contre 34,3 millions € sur la même période en 2025 et reflète des surfaces vendues légèrement inférieures à date et des effets de mix (typologies de logements vendus).

Marge brute

Au terme des neuf mois d'exercice, la marge brute s'élève à 10,9 millions d'euros, contre 11,9 millions d'euros sur la même période en 2025, tenant compte des volumes et du mix de projets. Le taux de marge brute reste stable à 35%.

Résultat d'exploitation

Le résultat d'exploitation est de 4,7 M€ au 30 septembre 2026 contre 7,7 M€ sur la même période l'an dernier. Il intègre des frais de marketing et des charges administratives plus élevés sur la période. Par ailleurs, en 2025, un produit non courant [AP1] avait contribué favorablement aux résultats.

Résultat net

Après prise en compte de l'impôt (1 M€ sur les projets en Lituanie), le résultat net ressort à 2,0 M€ au 30 septembre 2026 contre 6,0 M€ sur la même période l'an dernier.

Flux de trésorerie

Au 30 septembre 2026, les flux de trésorerie des activités opérationnelles s'élèvent à 5,4 M€, contre 6,8 M€ sur la même période en 2025, reflétant la période soutenue d'investissement.

A noter enfin le vif succès de l'émission obligataire réalisée en septembre 2026 (sursouscrite à hauteur de deux fois). Face à cette forte demande, Pro Kapital a porté le montant de l'émission à

10 M€. Le produit de cette émission a été affecté au remboursement anticipé intégral des obligations à maturité octobre 2026 et a permis d'allonger la maturité de sa dette, offrant ainsi une meilleure visibilité sur la structure financière de la société.

Conformément à la règlementation qui lui est applicable sur la Bourse de Tallin, Pro Kapital a publié sur son site internet ses états financiers provisoires (plus d'informations sur : https://www.prokapital.com /).

A propos de PREATONI Group

Créé et développé par Ernesto Preatoni, PREATONI Group est un groupe international spécialisé dans la détention et l'exploitation de resorts touristiques, principalement en Egypte et en Italie, et dans le développement immobilier résidentiel dans les pays baltes. Inspiré par l'esprit pionnier de son fondateur, Ernesto Preatoni, PREATONI Group, est un groupe immobilier coté unique intégrant un modèle original de développement et fortement créateur de valeur. Le Groupe compte plus de 1 500 collaborateurs dans le monde. PREATONI Group, dont le siège social est situé en France, est une société cotée sur Euronext Growth (code ISIN : FR001400WXE7).





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[1] Consolidée en intégration globale - Société cotée sur le Nasdaq Baltic Stock Exchange de Tallinn - ISIN : EE3100006040 – code mnémonique : PKG1T

[2] Les revenus des ventes immobilières sont enregistrés au moment où le titre de propriété est transféré à l'acheteur. Par conséquent, les revenus des ventes immobilières dépendent du cycle de construction, de l'achèvement des projets résidentiels et des signatures chez le notaire.

[AP1] Il serait intéressant de dire combien il représentait