Sur les neuf premiers mois de l'exercice, Pro Kapital a enregistré un chiffre d'affaires de 31,7 millions d'euros (contre 34,3 millions un an plus tôt), dont 5,6 millions au troisième trimestre (quasi stable par rapport aux 5,7 millions du troisième trimestre 2025). Malgré des surfaces vendues en léger recul et un effet mix défavorable, le taux de marge brute reste solide et inchangé à 35% (soit 10,9 millions d'euros).

Pénalisé par la hausse des frais marketing et administratifs ainsi que par une base de comparaison exigeante (un produit non courant ayant soutenu les comptes en 2025), le résultat d'exploitation s'est établi à 4,7 millions d'euros (contre 7,7 millions). Le résultat net ressort à 2 millions d'euros, après 1 million d'euros d'impôts liés aux projets lituaniens.

Côté bilan, les flux de trésorerie opérationnels se sont élevés à 5,4 millions d'euros dans un contexte d'investissements soutenus. Le groupe a par ailleurs renforcé sa visibilité financière en septembre 2026 via une émission obligataire sursouscrite deux fois et portée à 10 millions d'euros, qui a permis le remboursement anticipé des obligations à échéance octobre 2026 et l'allongement de la maturité de sa dette.