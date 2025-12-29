Praxis Precision grimpe après l'attribution par la FDA du statut de "percée" à son médicament contre les tremblements

29 décembre - ** L'action du développeur de médicaments Praxis Precision Medicines PRAX.O augmente de 11,5 % à 299,9 $ avant la mise sur le marché

** PRAX indique que la Food and Drug Administration des États-Unis a accordé le statut de "percée thérapeutique" à son médicament expérimental, l'ulixacaltamide, pour traiter les patients souffrant de tremblements essentiels

** Le statut de "percée thérapeutique" est destiné à accélérer le développement et l'examen des médicaments destinés à traiter une pathologie grave ou ceux dont le besoin médical n'est pas satisfait

** Le tremblement essentiel est un trouble neurologique du mouvement qui provoque des tremblements rythmiques involontaires des mains, des bras, de la tête ou de la voix

** Depuis la dernière clôture, l'action a plus que triplé depuis le début de l'année