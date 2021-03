Prada : dans le rouge en 2020, espoirs de reprise pour 2021

(CercleFinance.com) - A l'issue de l'exercice 2020, Prada enregistre un chiffre d'affaires de 2,42 milliards d'euros, en recul de 24% à taux de change constants par rapport à l'exercice précédent, plombé par le recul des ventes au détail (-18% à change constants) et les ventes en gros (-49%).

La pandémie a toutefois eu le mérite d'accélérer l'évolution numérique du groupe qui a vu ses ventes en ligne croître de plus de 200% en 2020.

Si l'EBIT 2020 s'établit à 20 ME, contre 306,7 ME en 2019, Prada souligne que l'EBIT a atteint 216 ME au 2nd semestre 2020, preuve que le groupe a surtout été impacté par la pandémie lors du 1er semestre.

De la même manière, le groupe enregistre une perte nette de 54 ME en 2020 (contre +255.7 ME de bénéfice un an plus tôt), malgré un bénéfice de 126 ME au 2nd semestre 2020.

'Ces résultats nous donnent confiance pour affronter le prochain rebond, dès que la phase la plus critique de la pandémie prendra fin', a déclaré Patrizio Bertelli, directeur général du groupe Prada.