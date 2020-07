Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Prada annonce un rebond des ventes en Asie malgré une baisse au S1 Reuters • 29/07/2020 à 18:58









par Claudia Cristoferi et Silvia Aloisi MILAN, 29 juillet (Reuters) - La maison de mode Prada 1913.HK a annoncé mercredi un rebond de ses ventes en Asie depuis le mois de juin alors que les retombées de la pandémie ont provoqué une baisse de 40% de son chiffre d'affaire à base comparable au premier semestre. Les revenues de Prada sur les six premiers mois ont reculé de 40% à 938 millions d'euros à taux de change constants, alors que les analystes tablaient sur un recul de 35%, selon le consensus Refinitiv. Le groupe de luxe italien coté à Hong Kong, frappé par la fermeture des magasins et la quasi-absence du tourisme en raison de l'épidémie de coronavirus, a enregistré une perte nette opérationnelle de 196 millions d'euros au premier semestre alors que les analystes prévoyaient une perte de 130 millions d'euros. Selon les dirigeants de l'entreprise, Prada dont la reprise des ventes a été interrompue par la crise sanitaire pourrait atteindre le seuil de rentabilité d'ici la fin de l'année si le récent rebond des ventes se confirme. La croissance des ventes au détail en Chine continentale a atteint près de 60% en juin et 66% en juillet, a rapporté le groupe qui constate également des signes encourageants de reprise sur d'autres marchés en raison de l'assouplissement des restrictions de circulation. Les ventes du e-commerce ont progressé de 300% en juin et juillet, a fait savoir le groupe. Dans un communiqué, le PDG du groupe Patrizio Bertelli s'est dit confiant que les ventes globales retrouveraient la voie de la croissance au second semestre. (version française Anait Miridzhanian)

