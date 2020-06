Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client PPG : mesures de restructurations face à la crise Cercle Finance • 08/06/2020 à 13:23









(CercleFinance.com) - PPG, fournisseur de produits chimiques pour la construction, annonce des mesures de restructurations destinées à réduire sa structure globale de coûts, en raison de conditions économiques affaiblies par la crise du Codid-19. Une fois réalisées, ces mesures devraient selon lui générer des économies de coûts avant impôts annuelles de 160 à 170 millions de dollars, dont environ 25 à 35 millions projetées en 2020, et le reste devant être réalisé pour l'essentiel d'ici fin 2021. Ce plan, qui comprend un programme de départs volontaires qui sera proposé à des employés aux Etats-Unis et au Canada, se traduira par une charge de restructurations après impôts de 125 à 140 millions de dollars, soit 52 à 58 cents par action.

Valeurs associées PPG INDUSTRIES NYSE +2.53%