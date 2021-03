Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client PPG : la Commission autorise l'acquisition de Tikkurila Cercle Finance • 11/03/2021 à 17:28









(CercleFinance.com) - La Commission européenne a autorisé l'acquisition du contrôle exclusif de Tikkurila Oyj (Tikkurila), Finlande, par PPG Industries. Les deux sociétés sont actives dans la fabrication et la fourniture de revêtements décoratifs, utilisés dans la construction ou la rénovation de maisons et de bâtiments. La Commission a conclu que l'opération envisagée ne poserait aucun problème de concurrence en raison de la présence d'un nombre suffisant d'autres fournisseurs de revêtements décoratifs dans l'Espace économique européen (EEE) et dans les pays de l'EEE où Tikkurila et PPG sont toutes deux actives, comme la Pologne et le Danemark. La Commission a conclu que l'opération envisagée n'était pas susceptible d'empêcher les concurrents d'accéder aux intrants et/ou aux clients.

Valeurs associées PPG INDUSTRIES NYSE +0.70%