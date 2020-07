Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client PPG Industries : consensus battu au 2e trimestre Cercle Finance • 17/07/2020 à 14:52









(CercleFinance.com) - Le fournisseur de peintures et d'enduits PPG Industries a publié jeudi soir un BPA ajusté de 99 cents au titre de son deuxième trimestre 2020, dépassant d'une trentaine de cents l'estimation moyenne des analystes. A trois milliards de dollars, le chiffre d'affaires du groupe pennsylvanien a baissé de 25% en données publiées et de 22% hors effets de changes, les volumes ayant chuté de 24% du fait de l'impact négatif de la pandémie de Covid-19.

