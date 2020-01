Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client PPG Industries : BPA sous les attentes au 4e trimestre Cercle Finance • 16/01/2020 à 14:02









(CercleFinance.com) - Le fournisseur de peintures et enduits PPG Industries publie un BPA ajusté des opérations poursuivies en croissance de 14% à 1,31 dollar au titre de son quatrième trimestre 2019, manquant de trois cents l'estimation moyenne des analystes. A près de 3,7 milliards de dollars, le chiffre d'affaires du groupe pennsylvanien a augmenté d'environ 1% en données publiées et de 2% hors effets de changes, grâce à des hausses de prix de ventes alors que ses volumes se sont contractés. Affichant ainsi sur l'ensemble de 2019 un BPA ajusté en progression d'environ 8% hors effets de changes, conformément à ses objectifs présentés en début d'exercice, PPG Industries déclare l'anticiper en croissance de 4 à 9% hors effets de changes pour l'année 2020.

