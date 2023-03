Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Poxel: visibilité financière étendue jusqu'en 2025 information fournie par Cercle Finance • 23/03/2023 à 11:53









(CercleFinance.com) - Poxel a annoncé jeudi avoir étendu sa visibilité financière jusqu'en 2025 grâce à la restructuration de sa dette et la mise en place d'une nouvelle ligne de financement en fonds propres.



La société biopharmaceutique indique que la restructuration de sa dette va lui permettre de reporter au premier trimestre 2025 le début de ses premiers remboursements, qu'elle prévoit de réaliser grâce à ses flux de redevances.



L'entreprise se dit en effet confiante quant au niveau des futures redevances sur son anti-diabétique Twymeeg et sa capacité à générer des flux de trésorerie substantiels à partir de 2024 dans le cadre du partenariat signé avec le japonais de Sumitomo Pharma.



Quant à la nouvelle ligne de financement en fonds propres conclue avec la société de portefeuille Iris, elle prévoit un premier tirage de 3,5 millions d'euros.



Si la visibilité financière de la société est désormais prolongée jusqu'à la fin du 2ème trimestre 2025, Poxel dit rechercher activement des financements supplémentaires pour lancer des études de phase II de preuve de concept dans l'adrénoleucodystrophie (ALD).



L'action cédait 5,9% jeudi suite à cette publication.





