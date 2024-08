Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Poxel: résultats préliminaires pour une étude sur Twymeeg information fournie par Cercle Finance • 07/08/2024 à 13:05









(CercleFinance.com) - Poxel et son partenaire japonais Sumitomo Pharma annoncent des résultats préliminaires obtenus dans le cadre d'une étude clinique post-marketing, TWINKLE, évaluant Twymeeg chez des patients japonais souffrant de diabète de type 2 et d'insuffisance rénale.



Selon la société biopharmaceutique, le profil de sécurité et de tolérance se révèle conforme aux études cliniques antérieures dans la population globale atteinte de diabète de type 2, la plupart des événements indésirables s'avérant de gravité légère ou modérée.



Sur la base de ces résultats, Sumitomo Pharma prévoit de mener des discussions avec les autorités réglementaires au Japon, en vue de réviser la notice du médicament au cours de son exercice fiscal 2024 pour les patients souffrant d'insuffisance rénale.





