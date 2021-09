Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Poxel : recrutement finalisé pour une étude dans la NASH information fournie par Cercle Finance • 21/09/2021 à 16:08









(CercleFinance.com) - Poxel annonce avoir finalisé le recrutement de DESTINY-1, un essai de phase II évaluant différentes doses du PXL065 pour le traitement de la NASH (stéatohépatite non alcoolique) dont les résultats sont attendus au troisième trimestre 2022. Cette étude avec contrôle placebo et en groupes parallèles, d'une durée de 36 semaines, évaluera, dans plusieurs sites cliniques aux États-Unis, l'efficacité et la sécurité du PXL065 chez 123 patients atteints de NASH non cirrhotique confirmée par biopsie. Le critère d'évaluation principal sera l'évolution relative du pourcentage de masse grasse dans le foie. L'étude évaluera également les effets du PXL065 sur l'histologie hépatique, ainsi que sur d'autres biomarqueurs métaboliques et non métaboliques.

Valeurs associées POXEL Euronext Paris -1.19%