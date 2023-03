Poxel: publication dans la revue Journal of Hepatology information fournie par Cercle Finance • 07/03/2023 à 12:04

(CercleFinance.com) - Poxel grimpe en Bourse ce mardi suite à la publication dans la revue médicale 'Journal of Hepatology' des résultats positifs de son étude de phase II dans le traitement de la NASH.



Pour mémoire, cet essai clinique portant sur le PXL065 avait atteint son critère principal d'efficacité relatif à la réduction du taux de masse grasse dans le foie après 36 semaines de traitement pour toutes les doses.



Une amélioration de la fibrose d'au moins un stade sans aggravation de la NASH, l'un des critères d'approbation de la FDA, avait été observée chez 31 à 50% des patients ayant reçu le PXL065 contre 17% dans le groupe placebo.



Le Dr. Stephen Harrison, l'auteur principal de l'article et investigateur principal de l'étude, estime que cette publication dans une revue aussi prestigieuse est une 'étape importante' dans le développement de nouveaux traitements de la NASH.



'Avec le PXL065, c'est un profil clinique prometteur et différencié, combinant une réduction du taux de masse grasse dans le foie, des améliorations de la fibrose et des bénéfices métaboliques, et présentant une très bonne sécurité et innocuité, qui émerge', souligne le médecin.



'Le PXL065 mérite d'être étudié de manière plus approfondie dans une étude pivot qui pourrait conduire à un nouveau médicament oral majeur dans le traitement de la NASH, avec la possibilité supplémentaire de l'utiliser en association avec d'autres thérapies', ajoute-t-il.



Suite à ces annonces, le titre Poxel grimpait de presque 33% mardi à la Bourse de Paris.