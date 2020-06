Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Poxel : premiers résultats positifs dans la NASH Cercle Finance • 24/06/2020 à 11:21









(CercleFinance.com) - Poxel a fait état mercredi de résultats 'positifs' dans le cadre d'une étude menée chez des patients susceptibles d'être atteints de la NASH, une maladie du foie, sans que cette annonce n'entraîne de variation significative de son cours de Bourse. L'entreprise biopharmaceutique lyonnaise indique que l'essai sur le PXL770 a atteint les objectifs principaux de l'étude, en se montrant notamment 'sûr' et 'bien toléré' chez les patients. Le PXL770 a par ailleurs entraîné une inhibition 'statistiquement significative' de la lipogenèse de novo (DNL), un mécanisme jugé important dans le développement de la pathologie, souligne la société. Le PXL770 est un activateur direct de l'AMPK, une cible pharmaceutique capable de moduler à la fois les voies métaboliques et inflammatoires, et qui pourrait présenter un potentiel pour le traitement de différentes maladies rares et chroniques. Poxel attend désormais de prendre connaissance des résultats d'une étude de Phase IIa évaluant le PXL770 chez une centaine de patients susceptibles d'être atteints de NASH, des résultats qui devraient être connus vers la fin du troisième trimestre. Malgré ces résultats encourageants, le titre Poxel affichait un léger repli de 0,2% mercredi matin sur Euronext Paris.

Valeurs associées POXEL Euronext Paris +0.58%