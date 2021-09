Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Poxel : nouvelle vice-présidente des relations investisseurs information fournie par Cercle Finance • 02/09/2021 à 17:57









(CercleFinance.com) - Poxel a annoncé aujourd'hui la nomination, à Boston (Etats-Unis), d'Elizabeth Woo au poste de Vice-Présidente des Relations Investisseurs et Relations Publiques, et de la Communication Corporate. Forte de 25 ans d'expérience dans l'industrie biopharmaceutique, Elizabeth Woo a débuté sa carrière chez Biogen, où elle a occupé une série de postes de direction à responsabilité croissante sur une période de 12 ans et a occupé le poste de vice-présidente, Relations Investisseurs. Elizabeth Woo a également occupé un poste de direction chez Flex Pharma en tant que Vice-Présidente Senior, Relations Investisseurs et Communication Corporate et a aussi travaillé en tant que consultante en relations investisseurs, notamment pour Ironwood et Cubist. Elizabeth Woo est titulaire d'un MBA de la Kellogg School of Management et d'un diplôme universitaire en sciences de biochimie de l'Université de Californie à Berkeley.

Valeurs associées POXEL Euronext Paris +1.61%