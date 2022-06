Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Poxel: nouveau brevet américain sur le traitement anti-NASH information fournie par Cercle Finance • 09/06/2022 à 12:21









(CercleFinance.com) - Poxel a annoncé jeudi l'obtention aux Etats-Unis d'un nouveau brevet sur le PXL065, qui confère à son traitement expérimental contre la NASH une protection additionnelle jusqu'en 2041.



La société biopharmaceutique lyonnaise indique que le brevet délivré par le Bureau américain des brevets et des marques (PTO) concerne une nouvelle forme solide de son composé.



Ce nouveau brevet confère, de surcroît, une protection additionnelle au produit, jusqu'en 2041, avec une couverture internationale et une extension potentielle de cinq ans supplémentaires.



Coté à la Bourse de Paris, le titre Poxel ne réagissait pas favorablement à cette annonce, accusant un repli de l'ordre de 1,2% à la mi-journée.



Les résultats de l'étude de phase II portant sur le PXL065 dans la NASH sont attendus au troisième trimestre.





