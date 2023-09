Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Poxel: les pertes se creusent, le titre décroche information fournie par Cercle Finance • 26/09/2023 à 14:25









(CercleFinance.com) - Poxel chutait lourdement mardi à la Bourse de Paris après avoir annoncé dans la matinée un quasi-doublement de ses pertes au cours du premier semestre.



Vers 14h00, le titre lâchait plus de 14%, soit l'une des plus fortes baisses du marché parisien, faisant retomber sa capitalisation boursière à moins de 15 millions d'euros.



La société biopharmaceutique a enregistré sur les six premiers mois de l'année une perte nette de 26,2 millions d'euros, à comparer avec 13,4 millions d'euros sur la période correspondante de l'an dernier.



Son chiffre d'affaires a atteint 955.000 euros pour le semestre, contre 83.000 euros sur la même période en 2022, à la faveur des des redevances de la part de Sumitomo Pharma, qui représente 8% des ventes nettes de Twymeeg, son traitement contre le diabète de type 2, au Japon.



Au 30 juin 2023, la trésorerie s'élevait à 7,6 millions d'euros, assurant un horizon de financement jusqu'à la fin du 2ème trimestre 2025, en incluant le tirage d'un financement mis en place avec le fonds d'investissement Iris.



Mais sur la base des tranches déjà tirées ou entièrement disponibles, Poxel prévoit que ses ressources seront suffisantes pour financer ses opérations et dépenses d'investissement jusqu'en janvier 2024.





