Poxel: le titre monte, désignation de médicament orphelin information fournie par Cercle Finance • 25/01/2023 à 11:30

(CercleFinance.com) - Le titre Poxel enregistrait mercredi l'une des plus fortes hausses de l'indice CAC Mid & Small après avoir obtenu de la part de la Commission européenne la désignation de médicament orphelin dans le traitement de l'adrénoleucodystrophie, une maladie neurodégénérative.



Vers 11h15, le titre gagnait 5,8% alors que l'indice Mid & Small se repliait au même moment de 0,6%.



Dans un communiqué publié dans la matinée, la société biopharmaceutique a annoncé que Bruxelles avait accordé la désignation de médicament orphelin (ODD) au PXL770 et au PXL065 pour le traitement de l'adrénoleucodystrophie (ALD).



Cette décision fait suite à un avis favorable déjà formulé par le comité des médicaments orphelins (COMP) de l'Agence européenne des médicaments (EMA).



Pour mémoire, la Food and Drug Administration (FDA) des Etats-Unis avait déjà précédemment accordé au PXL770 et au PXL065 le statut de 'médicament orphelin' (ODD) et une procédure 'fast track' de revue accélérée dans le traitement de l'ALD.



Deux études cliniques de phase IIa de preuve de concept (POC) pour le PXL770 et le PXL065 sont prêtes à être lancées chez des patients ALD atteints d'adrénomyéloneuropathie (AMN), mais Poxel précise que leur lancement est conditionné à des financement additionnels.