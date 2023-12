Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Poxel: le titre grimpe, soutenu par un plan d'économies information fournie par Cercle Finance • 22/12/2023 à 11:45









(CercleFinance.com) - L'action Poxel bondit de 16% vendredi à la Bourse de Paris, la société biopharmaceutique ayant annoncé un nouveau plan d'économies ainsi que des discussions avec un investisseur 'de premier plan' alors que son horizon de financement, fixé à mars 2024, se rapproche dangereusement.



Dans un communiqué, l'entreprise explique que son objectif est de finaliser une ou plusieurs options de financement et/ou partenariats d'ici la fin du premier trimestre 2024.



Le spécialiste de la stéatohépatite non alcoolique (NASH) et des maladies métaboliques rares précise que les pourparlers menés avec l'investisseur vise à monétiser les redevances issues des ventes de Twymeeg au Japon.



Le groupe dit par ailleurs avoir entamé des discussions avancées avec plusieurs partenaires potentiels concernant chacun de ses trois produits propriétaires, l'Imeglimine, le PXL065 et le PXL770.



D'ici à la finalisation d'un ou plusieurs de ces accords, et dans une approche prudente compte tenu de sa visibilité financière limitée, la société a décidé d'engager un nouveau plan d'économies.



Le programme inclut une réduction significative de ses effectifs et le départ de certains membres de l'équipe de direction de Poxel, afin d'adapter la structure de coûts à ses besoins opérationnels actuels.



L'entreprise a choisi de conserver les fonctions clés lui permettant de poursuivre ses opérations quotidiennes, soit six personnes, ayant notamment en charge les fonctions cliniques, financières, et le développement de l'activité.



Au 30 septembre 2023, le total de la trésorerie et des équivalents de trésorerie s'élevait à 5,3 millions d'euros, soit un montant suffisant pour financer ses opérations et ses dépenses d'investissement jusqu'en mars 2024.





Valeurs associées POXEL Euronext Paris +6.46%