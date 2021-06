Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Poxel : le titre en hausse après un feu vert au Japon Cercle Finance • 23/06/2021 à 11:16









(CercleFinance.com) - Poxel s'inscrit en hausse de plus de 3% mercredi à la Bourse de Paris suite au feu vert des autorités japonaises à son traitement du diabète de type 2 développé en collaboration avec Sumitomo Dainippon Pharma. Cette autorisation va déclencher un paiement d'étape de 1,75 milliard de yens japonais (environ 13,3 millions d'euros) de la part de Sumitomo Dainippon Pharma vers Poxel, indique la société biopharmaceutique dans un communiqué. Une fois le produit commercialisé, Poxel pourrait également percevoir des redevances croissantes à deux chiffres sur les ventes nettes du médicament, ainsi que des paiements basés sur les ventes susceptibles d'atteindre 26,5 milliards de yens (environ 200 millions d'euros). L'action s'est appréciée de plus de 12% depuis le début de l'année.

Valeurs associées POXEL Euronext Paris +2.01%