Poxel: financement assuré jusqu'à la mi-2025

(CercleFinance.com) - L'action Poxel se replie jeudi à la Bourse de Paris, bien que les analystes saluent la visibilité 'confortable' de la société biopharmaceutique.



A 14h30, le titre recule de 1,5% alors qu'au même instant, le CAC Mid & Small avance de 0,6%.



L'entreprise lyonnaise, spécialisée dans le traitement des maladies métaboliques comme la NASH, a réalisé sur les six premiers mois de l'année un chiffre d'affaires de 955.000 euros, contre 83.000 euros seulement un an plus tôt.



Ce chiffre provient des redevances perçues de la part de Sumitomo Pharma, le partenaire chargé de la commercialisation au Japon de Twymeeg, son médicament contre le diabète de type 2.



S'ajoute à cela une visibilité financière 'relativement confortable' de l'avis des analystes d'Invest Securities.



En tenant compte de l'intégralité du tirage de la ligne de financement en fonds propres mise en place avec Iris, la trésorerie s'élevait à 7,6 millions d'euros à la fin juin, soit un horizon de financement jusqu'à la fin du 2ème trimestre 2025.



En prenant en compte les tranches déjà tirées, la société estime que ses ressources seront suffisantes pour financer ses opérations et ses besoins en matière d'investissement jusqu'en janvier 2024.





