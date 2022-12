Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Poxel: en quête de financements additionnels information fournie par Cercle Finance • 23/12/2022 à 15:57









(CercleFinance.com) - Poxel a annoncé jeudi soir avoir procédé au tirage des deux dernières tranches de sa ligne de financement en fonds propres conclue avec Iris Capital Investment.



Ce tirage, d'un montant total de deux millions d'euros, vient ainsi clôturer la ligne de financement en fonds propres d'un montant de six millions d'euros qui avait été signée cet été avec la société de capital-investissement Iris.



Dans un bilan de ses activités, la société biopharmaceutique spécialisée dans les maladies métaboliques indique par ailleurs mener des discussions en vue de restructurer l'accord de dette avec IPF Partners (IPF) dans le but de financer ses activités au-delà de décembre 2023.



Poxel explique que l'obtention de financements additionnels reste sa principale priorité afin d'être en mesure de lancer sess études de preuve de concept dans l'adrénoleucodystrophie, une maladie neurodégénérative sévère.



Afin de préserver sa trésorerie, l'entreprise a décidé de mettre en place un plan d'économies, incluant une réduction de ses effectifs.



Au 30 septembre dernier, sa trésorerie et ses équivalents de trésorerie s'élevaient à 17,1 millions d'euros





