Poxel: discussions de financement en cours de finalisation

(CercleFinance.com) - Poxel a annoncé le report de son assemblée générale annuelle en attendant la finalisation des discussions de financement portant sur la monétisation des redevances au Japon.



Au 30 juin dernier, la société biopharmaceutique affichait une trésorerie et des équivalents de trésorerie de 2,8 millions d'euros.



Dans un communiqué, l'entreprise estime cet horizon de trésorerie suffisant jusqu'à la conclusion des discussions exclusives avec un investisseur de premier plan visant à monétiser les redevances issues des ventes de l'anti-diabétique Twymeeg au Japon.



Cette perspective inclut uniquement les tranches déjà tirées ou entièrement disponibles de la ligne de financement en fonds propres mise en place avec IRIS.



Poxel ajoute avoir décidé de reporter son assemblée générale 2024, qui reste assujettie à la publication des résultats annuels de l'exercice 2023.



A la Bourse de Paris, l'action Poxel grimpait de 15% lundi suite à la parution de ces annonces.





Valeurs associées POXEL 0,51 EUR Euronext Paris +7,13%