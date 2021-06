Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Poxel : deux études présentées au congrès sur le foie Cercle Finance • 25/06/2021 à 14:43









(CercleFinance.com) - Poxel a annoncé vendredi avoir présenté cette semaine les résultats de deux études cliniques sur son activateur direct de l'AMPK kinase, le PXL770, au congrès international sur le foie. Ont été présentés présentés aujourd'hui lors d'une intervention orale les résultats d'un essai de phase IIa de 12 semaines sur 120 patients présumés atteints de NASH. Ces résultats ont montré que le traitement avec le PXL770 à la dose de 500 mg QD avait entraîné une réduction significative de la teneur moyenne en graisse du foie. Mercredi avaient été présentés les résultats d'une étude de 4 semaines évaluant le profil, la sécurité et l'engagement de la cible du PXL770 chez 12 sujets (plus 4 placebo) présentant une stéatose hépatique et une résistance à l'insuline. Le traitement a notamment entrainé une suppression significative de la lipogenèse, ainsi qu'une amélioration significative de la glycémie, indique Poxel.

