Poxel: deux accords pour étendre l'horizon de financement 08/08/2022









(CercleFinance.com) - Poxel annonce la signature d'un accord avec IPF Partners visant à restructurer sa dette existante et la mise en place d'une ligne de financement en fonds propres avec Iris Capital Investment pour un montant maximum de six millions d'euros.



Sur la base de ces deux accords, la société biopharmaceutique spécialisée dans la NASH et les maladies métaboliques rares estime que ses ressources seront suffisantes pour financer ses opérations et ses besoins en matière d'investissements au moins jusqu'en février 2023.



'Nous allons franchir une étape importante ce trimestre avec l'obtention des premiers résultats de l'étude de phase II DESTINY-1 pour le PXL065 dans la NASH', précise à cette occasion son directeur général Thomas Kuhn.





